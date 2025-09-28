Бывший СССР
Украинский военком открыл стрельбу во время вручения повестки

Во Львовской области сотрудник ТЦК открыл огонь при вручении повестки
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Во Львовской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) открыл огонь по людям во время вручения повестки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинский военком открыл огонь из-за сопротивления мобилизованного мужчины.

«Сторонники жесткой мобилизации неоднократно высказывались в эфире телемарафона о необходимости ужесточения мер принудительной мобилизации. Многие из них выступают за применение оружия и расстрел на месте лиц, которые оказывают сопротивление ТЦК», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее на Украине мобилизовали журналиста, который занимался расследованием о коррупции в окружении президента страны Владимира Зеленского.

