На Западе предрекли украинский сценарий для Молдавии

Журналист Фази: Молдавию ждет сценарий Украины из-за политики ЕС и НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Если Европейский союз (ЕС) и НАТО будут и дальше заставлять Молдавию делать выбор между Западом и Россией, ее ждет «украинский сценарий». Об этом заявил журналист Томас Фази в соцсети X.

«Принуждение Украины к выбору между двумя вариантами — Западом и Россией — это именно то, что разрушило Украину. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких ставленников, как [президент страны Майя] Санду», — написал он.

В воскресенье, 28 сентября, в Молдавии проходят парламентские выборы. Ранее Центральная избирательная комиссия республики сняла с выборов оппозиционные партии «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова».

