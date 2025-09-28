Журналист Фази: Молдавию ждет сценарий Украины из-за политики ЕС и НАТО

Если Европейский союз (ЕС) и НАТО будут и дальше заставлять Молдавию делать выбор между Западом и Россией, ее ждет «украинский сценарий». Об этом заявил журналист Томас Фази в соцсети X.

«Принуждение Украины к выбору между двумя вариантами — Западом и Россией — это именно то, что разрушило Украину. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких ставленников, как [президент страны Майя] Санду», — написал он.

В воскресенье, 28 сентября, в Молдавии проходят парламентские выборы. Ранее Центральная избирательная комиссия республики сняла с выборов оппозиционные партии «Сердце Молдовы» и «Великая Молдова».