На Западе раскритиковали Санду перед выборами в Молдавии

WP: Санду подрывает доверие граждан Молдавии к власти

Последние решения главы Молдавии Майи Санду о преследовании лиц, якобы подозреваемых в работе на Россию, рискуют подорвать доверие к официальной власти. Об этом написала газета The Washington Post накануне парламентских выборов, они состоятся в республике 28 сентября.

«Преследование лиц, замешанных в массовом взяточничестве, или религиозных деятелей, подозреваемых в работе на Россию, рискует оттолкнуть те слои населения, которые и без того не доверяют центральному правительству», — указали журналисты.

Противостояние с Москвой приводит к борьбе правительства Санду с оппозицией. Общественники обращают особое внимание на проблемы со свободой слова в Молдавии.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Молдавии сняла с выборов оппозиционную партию «Сердце Молдовы» экс-башкана (главы) Гагаузской автономии Ирины Влах. В июне она записала рэп-дисс на партию президента республики Майи Санду.

В свою очередь, аналитик Дмитрий Кисеев заявил, что у Майи Санду будет два варианта действий после парламентских выборов, одним из них является захват власти в стране и введение диктатуры.