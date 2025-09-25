Бывший СССР
Молдавии предрекли захват власти и введение диктатуры

Политический аналитик Кисеев предрек введение Санду диктатуры в Молдавии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

У президента Молдавии Майи Санду будет два варианта действий после парламентских выборов, одним из них является захват власти в стране и введение диктатуры. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев.

«У нее [Майи Санду] два варианта действий после 28 сентября: либо не утверждать оппозиционное правительство и организовать перевыборы, либо объявить о попытке захвата страны Россией и ввести диктатуру», — предрек он.

Эксперт убежден, что правящая партия «Действие и солидарность» не сможет набрать необходимое количество голосов. По мнению Кисеева, Санду рассчитывает получить лояльность неопределившихся избирателей благодаря фейкам о попытках вмешательства России в парламентские выборы.

Ранее военблогер Юрий Подоляка предсказал войну Украины с Приднестровьем при одном условии. Он отметил, что для такого шага Киеву необходимо согласие Кишинева, которое может быть получено после выборов.

.
