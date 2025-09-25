Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:16, 25 сентября 2025Бывший СССР

Военблогер предрек войну Украины с соседней страной при одном условии

Подоляка: Украина может начать войну с Приднестровьем после разрешения Молдавии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Украина готовится к войне с соседней страной, Приднестровьем. Такое заявление сделал военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, со ссылкой на выступление украинского лидера Владимира Зеленского на заседании Генассамблеи ООН.

«Они явно проводят рекогносцировку местности (в том числе и с украинской стороны) для возможных будущих военных действий. Да, не факт, что они точно будут. Но к этой войне в Киеве точно готовятся», — предрек он.

Военблогер предоставил список офицеров Службы безопасности Украины (СБУ) и офицеров военной разведки, которые были командированы в соседнюю Молдавию. Он заявил, что такая активность показательна и может означать подготовку к военным действиям. По словам Подоляки, условием для такого шага является разрешение Кишинева и Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН перед полупустым залом. Многие места, в том числе и в первых рядах, остались незанятыми.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил секретные данные о якобы планируемом наступлении ВСУ. Что об этом известно?

    Россиянин расправился с женщиной из-за отказа выполнить работу

    Раскрыты способы избежать миллионных потерь из-за дачи

    Молдавии предрекли захват власти и введение диктатуры

    Китайцев оставили ночевать на полу в аэропорту после столкновения их самолета с российским

    Московских водителей призвали быть осторожными на фоне заморозков

    Спасавшей детей от беспилотников ВСУ россиянке выписали штраф

    Глава Крыма обратился к жителям из-за проблем в регионе и попросил «набраться терпения»

    Apple раскрыла тайну царапин на iPhone 17 Pro

    Названа неожиданная альтернатива энергетикам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости