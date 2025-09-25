Военблогер предрек войну Украины с соседней страной при одном условии

Подоляка: Украина может начать войну с Приднестровьем после разрешения Молдавии

Украина готовится к войне с соседней страной, Приднестровьем. Такое заявление сделал военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, со ссылкой на выступление украинского лидера Владимира Зеленского на заседании Генассамблеи ООН.

«Они явно проводят рекогносцировку местности (в том числе и с украинской стороны) для возможных будущих военных действий. Да, не факт, что они точно будут. Но к этой войне в Киеве точно готовятся», — предрек он.

Военблогер предоставил список офицеров Службы безопасности Украины (СБУ) и офицеров военной разведки, которые были командированы в соседнюю Молдавию. Он заявил, что такая активность показательна и может означать подготовку к военным действиям. По словам Подоляки, условием для такого шага является разрешение Кишинева и Европейского союза.

