Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед почти пустым залом

Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН перед полупустым залом. Трансляция доступна на YouTube.

На трансляции можно увидеть, что президент Украины выступает перед почти пустым залом. Многие места, в том числе и в первых рядах, остались незанятыми.

Во время выступления на заседании, Зеленский заявил, что Украина не имеет «больших и толстых ракет». По его словам, именно поэтому Киев отдал предпочтение производству дронов.

Ранее Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций обратился к Китаю. Он обвинил Пекин в отсутствии активных действий по поддержанию мира.