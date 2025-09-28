Россия
12:49, 28 сентября 2025Россия

Раскрыты подробности боев с бойцами ВСУ близ Клебан-Быкского водохранилища

МО РФ: Военные ВС РФ продолжают бои с ВСУ близ Клебан-Быкского водохранилища
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные продолжают уничтожать попавших в окружение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике. Подробности боев на этом направлении раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

Бои ведут подразделения Южной группировки войск. По данным оборонного ведомства, они продолжили уничтожение противника, ранее блокированного южнее водохранилища.

В министерстве также сообщили, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю на данном направлении.

Ранее сообщались подробности боев в Кировске в ДНР, где на данный момент российские войска проводят зачистку пригородной территории населенного пункта.

    Все новости