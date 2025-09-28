Россиянам назвали пользу груш

Врач Еременко: Груши содержат в составе клечатку, магний и фолиевую кислоту

Груши содержат в своем составе клетчатку, магний и фолиевую кислоту. Об этом рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, в отличие от яблок, они менее кислые и лучше переносятся детьми с чувствительным желудком.

Однако, как отметил доктор, при заболеваниях ЖКТ, ожирении или сахарном диабете рекомендуемое количество груш в рационе подбирается индивидуально. Уточняется, что чаще всего, это не более двух плодов в день.

