04:22, 28 сентября 2025Забота о себе

Россиянам назвали пользу груш

Врач Еременко: Груши содержат в составе клечатку, магний и фолиевую кислоту
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Груши содержат в своем составе клетчатку, магний и фолиевую кислоту. Об этом рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, в отличие от яблок, они менее кислые и лучше переносятся детьми с чувствительным желудком.

Однако, как отметил доктор, при заболеваниях ЖКТ, ожирении или сахарном диабете рекомендуемое количество груш в рационе подбирается индивидуально. Уточняется, что чаще всего, это не более двух плодов в день.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что любители овсянки на завтрак могут извлечь из нее максимальную пользу, если прислушаются к нескольким советам. Она призвала выбирать овсяные хлопья исключительно долгой варки.

