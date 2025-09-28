Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:45, 28 сентября 2025Россия

Россиянам рассказали об отзыве водительских прав при выявлении ряда болезней

Депутат Леонов заявил, что в РФ будут отзывать права при выявлении ряда болезней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В России водительские права будут своевременно аннулироваться при выявлении у их владельцев опасных заболеваний. Об этом предупредил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишет ТАСС.

«Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права», — объяснил он.

По словам депутата, сначала в МВД поступает информация, а позже и в ГИБДД. Далее аннулируются права.

Новый закон в России вступит в силу с 1 марта 2027 года. До принятия поправок человек мог продолжать водить машину, пока не истечет срок действия водительского удостоверения (10 лет) даже в случае появления у него медицинских противопоказаний. В частности, психических расстройств.

Ранее юрист Кристина Каганюк рассказала, что превышение скорости на 60 километров в час и более может стать причиной для лишения водительских прав при первом же нарушении. Кроме того, поводом забрать права на 1,5 года является оставление места ДТП.

В свою очередь, психиатр Дмитрий Стежков заявил, что расстройство психологического развития в медкарте не даст россиянину получить водительские права с 1 сентября 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Россиянам рассказали об отзыве водительских прав при выявлении ряда болезней

    Илон Маск опроверг обвинения в связи с Эпштейном

    В трех российских вэропортах ввели ограничения на полеты

    Воздушную тревогу объявили на территории Украины

    Мэр оценил приказ Трампа отправить в Портленд войска для борьбы с «внутренним терроризмом»

    Слуцкий прокомментировал выступление Лаврова на Генассамблее ООН

    На Украине предрекли Зеленскому провал

    Ограничения на полеты ввели в российском регионе

    В ДТП с тремя машинами в Москве погиб человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости