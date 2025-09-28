Россиянам рассказали об отзыве водительских прав при выявлении ряда болезней

Депутат Леонов заявил, что в РФ будут отзывать права при выявлении ряда болезней

В России водительские права будут своевременно аннулироваться при выявлении у их владельцев опасных заболеваний. Об этом предупредил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, пишет ТАСС.

«Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, сигнал идет в МВД. Безусловно, там не написан его диагноз, там просто написано, что есть медицинские показания отозвать права», — объяснил он.

По словам депутата, сначала в МВД поступает информация, а позже и в ГИБДД. Далее аннулируются права.

Новый закон в России вступит в силу с 1 марта 2027 года. До принятия поправок человек мог продолжать водить машину, пока не истечет срок действия водительского удостоверения (10 лет) даже в случае появления у него медицинских противопоказаний. В частности, психических расстройств.

Ранее юрист Кристина Каганюк рассказала, что превышение скорости на 60 километров в час и более может стать причиной для лишения водительских прав при первом же нарушении. Кроме того, поводом забрать права на 1,5 года является оставление места ДТП.

В свою очередь, психиатр Дмитрий Стежков заявил, что расстройство психологического развития в медкарте не даст россиянину получить водительские права с 1 сентября 2025 года.