Россиянка побывала в Таджикистане и назвала запретные действия для местных женщин

Алина Черненко

Фото: Omri Eliyahu / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в Таджикистане и назвала несколько запретных действий для местных женщин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации рассказала, что в 2018 году правительство этой страны Центральной Азии выпустило 367-страничную «Книгу рекомендуемых нарядов». А в 2024 году там приняли еще более жесткий «Закон о традициях», который запрещает одежду, «чуждую национальной культуре». Штрафы за его нарушение — от 750 до 6 тысяч долларов (примерно от 62,7 до 501 тысячи рублей).

Россиянка также отметила, что в Таджикистане около 30 процентов женщин отдают заработанные деньги мужу или свекрови, которые формируют семейный бюджет. Кроме того, перечить мужу или свекрови для них — табу.

«Даже в мелких бытовых вопросах последнее слово остается за мужчинами или старшими женщинами в семье. Даже если это касается воспитания ребенка или каких-то базовых вещей, вроде какого цвета будут обои в доме», — пояснила Лисейкина.

Кроме того, по ее словам, многие жительницы Таджикистана не могут самостоятельно планировать свой досуг или путешествия, есть за одним столом с мужем, выходить из дома и встречаться с подругами без разрешения и разводиться по своему желанию.

«Важная оговорка: не все семьи в Таджикистане живут по этим правилам. В крупных городах встречаются более "европейские" взгляды», — предупредила автор.

Ранее другой российский путешественник побывал в Таджикистане и рассказал, чем ему запомнились местные женщины. Он отметил, что жительницы кишлаков сильно отличаются от горожанок по манере одеваться и ухаживать за собой.

