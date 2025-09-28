Российские военные ударили по обеспечивающим железнодорожные перевозки ВСУ подстанциям

МО РФ: ВС РФ ударили по обеспечивающим железнодорожные перевозки ВСУ подстанциям

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по обеспечивающим железнодорожные перевозки сил и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяговым подстанциям в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, российские военные также атаковали места сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, места их запуска и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Уточняется, что удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось о массированном ударе высокоточным оружием по военным аэродромам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, который был нанесен ВС РФ в ночь на воскресенье, 28 сентября.

