Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:37, 28 сентября 2025Россия

Российские военные ударили по обеспечивающим железнодорожные перевозки ВСУ подстанциям

МО РФ: ВС РФ ударили по обеспечивающим железнодорожные перевозки ВСУ подстанциям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по обеспечивающим железнодорожные перевозки сил и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяговым подстанциям в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, российские военные также атаковали места сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, места их запуска и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Уточняется, что удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось о массированном ударе высокоточным оружием по военным аэродромам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, который был нанесен ВС РФ в ночь на воскресенье, 28 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атаку на объекты Украины транслировали в прямом эфире

    Артемий Лебедев дал россиянам простой финансовый совет

    Стало известно о подготовке мега-сделки Зеленского и Трампа

    По складу с F-16 ударили «Кинжалом»

    В Молдавии заявили о готовности властей аннулировать выборы

    Американские танки заметили в 100 километрах от российской границы

    Тренер Федора Емельяненко оценил перспективы Усика в ММА

    Во Франции обвинили ЕС во вмешательстве в молдавские выборы

    ВС России выбили украинских военных с позиций на крупнейшей шахте под Красноармейском

    На Западе призвали смириться с победой России на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости