Слуцкий прокомментировал выступление Лаврова на Генассамблее ООН

Слуцкий: Лавров уложил на лопатки воинствующих русофобов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров своим выступлением на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций (ООН) «уложил на лопатки» воинствующих русофобов и адептов гегемонии Запада. Так речь главы российской дипломатии прокомментировал депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Лавров абсолютно честно изложил российские подходы к построению справедливого мироустройства и прямо обличил евроястребов в желании развязать Третью мировую ради своих утопичных целей по нанесению стратегического поражения нашей стране», — написал Слуцкий.

Он отметил, что важный акцент был сделан на создании неделимой архитектуры безопасности в Евразии и подчеркнул, что за этой идеей — будущее.

Ранее Лавров в ходе общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва открыта к переговорам по украинскому урегулированию.