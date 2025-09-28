Супружеская пара пострадала при атаке ВСУ на автомобиль в российском регионе

В Белгородской области супружеская пара пострадала при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль. Об этом сообщил глава российского региона в своем Telegram.

Как уточнил губернатор, у россиянки диагностировали слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, а у ее мужа — непроникающее осколочное ранение живота. Обоих сначала доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу, а затем перевели в медицинское учреждение в Белгороде.

Машина, на которой ехали супруги, также получили механические повреждения.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 28 сентября, 41 украинский беспилотник сбили над восемью регионами России. Большинство из них — над территорией Курской области.