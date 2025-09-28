Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:10, 28 сентября 2025Россия

Супружеская пара пострадала при атаке ВСУ на автомобиль в российском регионе

В Белгородской области супружеская пара пострадала при атаке ВСУ на автомобиль
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области супружеская пара пострадала при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль. Об этом сообщил глава российского региона в своем Telegram.

Как уточнил губернатор, у россиянки диагностировали слепое осколочное ранение левого плеча и баротравму, а у ее мужа — непроникающее осколочное ранение живота. Обоих сначала доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу, а затем перевели в медицинское учреждение в Белгороде.

Машина, на которой ехали супруги, также получили механические повреждения.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 28 сентября, 41 украинский беспилотник сбили над восемью регионами России. Большинство из них — над территорией Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров заявил о неожиданной просьбе спецслужб Франции насчет Молдавии

    В Совфеде прокомментировали просьбу Франции к Дурову о цензуре в Telegram

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

    Супружеская пара пострадала при атаке ВСУ на автомобиль в российском регионе

    Альпинист застрял на Эльбрусе из-за травмы ноги

    Маск отреагировал на пост Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов

    Суд вынес окончательное решение по участию оппозиционеров в выборах в Молдавии

    Названы варианты модного окрашивания волос для невест осенью

    ЦСКА благодаря голу на 95-й минуте обыграл новичка РПЛ и вышел на первое место

    На Западе предрекли украинский сценарий для Молдавии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости