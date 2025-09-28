Мир
Трамп заявил о планах довести до конца мирную сделку по Газе в понедельник

Reuters: Трамп хочет довести до конца сделку по Газе на встрече с Нетаньяху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил о планах довести до конца мирную сделку по Газе в понедельник на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер заявил, что получил «очень хороший отклик» от Израиля и арабских стран на план урегулирования в Газе. Он также отметил, что хочет не только решить проблему Газы, но и достичь более широкого мира на Ближнем Востоке, на что и направлен мирный план.

Ранее Трамп сообщал, что соглашение предусматривает возвращение заложников и завершение военных действий. Он также выражал оптимизм относительно перспектив урегулирования.

