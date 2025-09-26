Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 26 сентября 2025Мир

Трамп объявил о приближении соглашения по Газе

Трамп заявил, что сделка по Газе очень близка
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о вероятном достижении договоренностей по урегулированию конфликта в секторе Газа. Его слова передает РИА Новости.

«Думаю, что, сделка по Газе, вероятно, достигнута. Мы очень близки к сделке по Газе», — сказал американский лидер.

По его словам, соглашение предусматривает возвращение заложников и завершение военных действий,

Ранее стало известно, что многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН перед началом речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также освистали его. Уточняется, что при выходе премьера в зале продолжительное время раздавались возгласы неодобрения.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко узнал от Путина об «очень хорошем предложении» для Украины

    Россиянин устроил дебош в самолете, обозвал попутчика «узкоглазым» и попал на видео

    Главу Совета судей лишили полномочий после иска Генпрокуратуры

    Над Германией заметили БПЛА

    Новая находка раскрыла тайну происхождения человека

    В городе России появились листовки о вступлении несовершеннолетних в брак с мусульманами

    Российского миллиардера арестовали за аферы с коммуналкой

    Регина Тодоренко родила третьего ребенка в США

    Путин назвал главам российских регионов ключевую задачу

    Лукашенко заявил о желании поговорить с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости