Трамп объявил о приближении соглашения по Газе

Трамп заявил, что сделка по Газе очень близка

Президент США Дональд Трамп заявил о вероятном достижении договоренностей по урегулированию конфликта в секторе Газа. Его слова передает РИА Новости.

«Думаю, что, сделка по Газе, вероятно, достигнута. Мы очень близки к сделке по Газе», — сказал американский лидер.

По его словам, соглашение предусматривает возвращение заложников и завершение военных действий,

Ранее стало известно, что многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН перед началом речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также освистали его. Уточняется, что при выходе премьера в зале продолжительное время раздавались возгласы неодобрения.