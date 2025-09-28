Мир
15:10, 28 сентября 2025Мир

В Аргентине тысячи человек вышли на улицы после пыток молодых девушек

В Аргентине прошли протесты после пыток молодых девушек наркоторговцами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Cristina Sille / Reuters

В Аргентине прошли протесты после пыток молодых девушек наркоторговцами. На улицы вышли тысячи человек, чтобы принять участие в марше в Буэнос-Айресе, передает ТАСС.

В протестах приняли участие как представители общественных движений, так и простые горожане — преимущественно женщины. Отмечается, что манифестация прошла без серьезных инцидентов.

Протестующие прошли единой колонной от площади перед президентским дворцом до здания Конгресса с плакатами с требованиями о правосудии и фотографиями 20-летних Морены Верди и Бренды дель Кастильо, а также 15-летней Лары Гутьеррес.

Девушки пропали 19 сентября. Спустя пять дней их без признаков жизни нашли в пригороде Буэнос-Айреса Флоренсио Варела. Согласно отчету судмедэкспертизы, девушек пытали. По версии властей, к этому причастны наркоторговцы, которые сделали это из мести, транслируя издевательства над девушками в закрытой группе в соцсети. Предполагаемого заказчика, гражданина Перу Тони Вальверде Викториано, объявили в розыск.

В январе 2025 года наркокартель в Мексике освободил похищенных ранее супругов — россиян Татьяну и Даниила Алтынцевых — и их двух детей. Они посетили крайне опасный для туристов город Рейноса, где в 2009 году обнаружили самый большой за всю историю страны подпольный склад оружия.

