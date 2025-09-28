Бывший СССР
В Кремле анонсировали визит главы Казахстана в Россию

Песков: В ноябре ожидается визит главы Казахстана Токаева в Россию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В ноябре ожидается государственный визит главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. Его приезд анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По данным пресс-секретаря российского президента, сейчас на разных уровнях ведется подготовка к встрече президента Казахстана в России.

«С нетерпением ждем этого визита. Готовится солидный пакет документов», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что Токаев переговорил с российским президентом Владимиром Путиным после слов о готовности принять переговоры России и Украины. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и отметили поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества.

