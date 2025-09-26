Бывший СССР
Токаев поговорил с Путиным после слов о готовности принять переговоры Москвы и Киева

Токаев поговорил с Путиным после слов о готовности принять переговоры с Украиной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил с российским президентом Владимиром Путиным после слов о готовности принять переговоры России и Украины. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента Казахстана.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки», — отметили в пресс-службе Токаева.

Как сообщается, Токаев и Путин уделили особое внимание подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Россию. Также стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и отметили поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы предложении Москве провести переговоры с Путиным в Казахстане. В ответ Токаев заявил о готовности принять переговоры, отказавшись при этом считать себя посредником в урегулировании конфликта на Украине.

