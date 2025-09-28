Россия
В Москве произошел пожар в приюте для собак

В Москве на улице Зорге загорелся приют для собак, 13 животных спасти не удалось
Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Пожар в приюте для собак произошел в Хорошевском районе Москвы в ночь на 28 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как утверждается, часть животных смогла самостоятельно выбраться из горящего питомника, однако 13 собак спасти не удалось. Сбежавших животных уже нашли и вернули в приют.

Сообщается, что по факту возгорания на улице Зорге возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в городе Орске Оренбургской области загорелся трамвай. Сообщалось, что находившиеся внутри в момент возгорания кондуктор и два пассажира успели выбежать и не пострадали.

