В Одесской области после удара по предприятию начался пожар

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После удара Вооруженных сил (ВС) России по предприятию в Одесской области начался пожар. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что здание охвачено огнем. Пожарные приступили к ликвидации возгорания.

Кроме того, Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал траекторию полетов российских дронов и ракет. Атаки проводились с нескольких направлений. Под удары попали Киев и область, а также Черноморск Одесской области и Староконстантинов Хмельницкой области.

Российские бойцы ночью 28 сентября нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. Над страной было замечено более 100 беспилотников. Взрывы раздавались в Киеве, а также в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

