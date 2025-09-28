В Росреестре назвали количество российских городов с именами в названии

Росреестр: В России находится 8 городов с именами в названии

Всего на территории России находится восемь городов с именами в названии. Такое количество назвал Росреестр, их данные приводит РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о следующих городах: Владимир, Артем (Приморский край), Беслан, Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область). Всего в системе Росреестра значатся 350 населенных пунктов, имеющих в названиях человеческие имена.

«Наибольшее количество населенных пунктов, в названиях которых встречаются человеческие имена, можно встретить в Республике Татарстан — 39 деревень, сел и поселков, и в Республике Башкортостан — 35 деревень и сел, а также город республиканского значения Салават», — подчеркнули в Росреестре.

Ранее в Государственном каталоге географических названий рассказали о российском городе с самым длинным названием. Им оказался дальневосточный Александровск-Сахалинский, вмещающий в себя 25 символов. Он относится к районам Крайнего Севера.