07:53, 20 августа 2025

Назван российский город с самым длинным названием

Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием в России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Дальневосточный Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием в России, оно состоит из 25 символов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Государственный каталог географических названий.

«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)», — говорится в публикации.

Город находится на западе Сахалина. Также Александровск-Сахалинский относится к районам Крайнего Севера.

Ранее сообщалось, что самым молодым городом России считается Ойсхара в Чеченской Республике. Свой статус он приобрел 15 декабря 2023 года.

