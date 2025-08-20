Назван российский город с самым длинным названием

Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием в России

Дальневосточный Александровск-Сахалинский стал городом с самым длинным названием в России, оно состоит из 25 символов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Государственный каталог географических названий.

«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)», — говорится в публикации.

Город находится на западе Сахалина. Также Александровск-Сахалинский относится к районам Крайнего Севера.

Ранее сообщалось, что самым молодым городом России считается Ойсхара в Чеченской Республике. Свой статус он приобрел 15 декабря 2023 года.