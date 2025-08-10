Назван самый молодой город России

Росреестр: Самым молодым городом России считается Ойсхара в Чеченской Республике

Самым молодым городом России считается Ойсхара в Чеченской Республике. Таким его назвал Росреестр, сообщает РИА Новости.

По данным Государственного каталога географических названий, населенный пункт обрел статус города совсем недавно — в 2023 году. Согласно закону Чеченской Республики от 15 декабря 2023 года, статус Ойсхары был изменен с поселка на город.

По информации РАНХиГС, 129 малых городов России оказались под угрозой исчезновения. Это населенные пункты с общей численностью населения примерно 3,4 миллиона человек. За последние десять лет этот показатель уменьшился на 314 тысяч человек. Исчезновение городов можно также объяснить снижением в них занятости, а также сокращением количества представителей малого и среднего бизнеса.

Депутаты Госдумы решили рассмотреть запрет строительства многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Законопроектом предлагается определять населенные пункты с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры — а именно те, в которых наличие обозначенных элементов не соответствует потребностям населения.