В некоторых российских городах захотели запретить строить многоквартирные дома

В РФ предложили запретить многоэтажные дома в городах с дефицитом инфраструктуры

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Автором инициативы стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»). Законопроектом предлагается определять населенные пункты с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры — а именно те, в которых наличие обозначенных элементов не соответствует потребностям населения.

Гусев отметил, что нельзя строить дома там, где нет условий для нормальной жизни. При этом в некоторых городах вырастают целые кварталы многоэтажек, «а люди потом годами ждут поликлиник, детских садов или нормальных дорог».

Ранее стало известно, что в России 129 малых городов оказались под угрозой исчезновения. Это населенные пункты с общей численностью примерно 3,4 миллиона человек.