Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:16, 28 сентября 2025Бывший СССР

В России рассказали о планах главкома ВСУ отправить в Купянск недовольных радикалов

Военэксперт Киселев: Сырский хочет отправить в Купянск недовольных им радикалов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Военный эксперт Виталий Киселев в беседе с РИА Новости рассказал о планах главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского отправить на оборону Купянска недовольных им радикалов.

По словам собеседника агентства, речь идет о бригадах «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), «Лють», «Кара-Даг», Русском добровольческом корпусе (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен).

«По инсайдерской информации, командиры этих подразделений в немилости у Сырского. У ВСУ из-за радикалов слишком много проблем, да и офис Зеленского недоволен их отсиживанием в тылах», — заявил Киселев.

Ранее британский журналист Уоррен Торнтон выразил мнение, что Сырский отправляет бойцов на убой, пытаясь удержать Купянск в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия должна проснуться и принять реальность». Вэнс заявил, что Москва в последние недели отказывается от встреч по Украине

    Опубликованы кадры с церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном

    «Спартак» разгромил аутсайдера РПЛ

    Раскрыты последствия ареста замороженных российских активов

    В России рассказали о планах главкома ВСУ отправить в Купянск недовольных радикалов

    ВСУ вновь ударили по инфраструктуре Белгорода

    Стало известно о планах России и Вьетнама построить первую вьетнамскую АЭС

    Макгрегор рассказал о совете от Трампа

    Звонок Трампа Орбану из-за российских энергоресурсов прервал его ужин с лечо

    Зеленский заявил о подготовке Россией блэкаута на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости