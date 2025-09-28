В России рассказали о планах главкома ВСУ отправить в Купянск недовольных радикалов

Военэксперт Киселев: Сырский хочет отправить в Купянск недовольных им радикалов

Военный эксперт Виталий Киселев в беседе с РИА Новости рассказал о планах главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского отправить на оборону Купянска недовольных им радикалов.

По словам собеседника агентства, речь идет о бригадах «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), «Лють», «Кара-Даг», Русском добровольческом корпусе (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен).

«По инсайдерской информации, командиры этих подразделений в немилости у Сырского. У ВСУ из-за радикалов слишком много проблем, да и офис Зеленского недоволен их отсиживанием в тылах», — заявил Киселев.

Ранее британский журналист Уоррен Торнтон выразил мнение, что Сырский отправляет бойцов на убой, пытаясь удержать Купянск в Харьковской области.

