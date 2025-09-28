В США назвали идею о войне с Россией плохой для Европы

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Война с Россией станет катастрофой для Европы

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о неспособности европейских армий противостоять России без поддержки США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Макгрегор назвал идею о войне с Россией плохой для Европы, отметив, что «польская армия, пожалуй, вполне неплохая» в отличие от военных сил других государств Европы. «Она точно намного лучше трех других — немецкой, французской и британской. (…) Эти три друга пойдут ко дну. Им не выжить», — сказал он. Макгрегор также подчеркнул, что такие намерения со стороны Европы — это очередная попытка втянуть США в войну с Россией.

Экс-советник Пентагона сказал, что война с Россией станет катастрофой для Европы, поскольку «позиции глобалистов, которые заправляют в Европе, стремительно ослабевают». Москва неоднократно заявляла об отсутствии планов нападения на страны НАТО, тогда как альянс продолжает наращивание сил у российских границ под предлогом «сдерживания агрессии».

Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что жители западных стран не хотят вступать в прямой конфликт с Россией. «Ни у кого нет истинного интереса вступать в войну с Россией. НАТО — это провал», — написал бывший военный.