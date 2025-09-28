Бывший СССР
ВСУ перестали снабжать свою бригаду у Волчанска в отместку за поддержку Порошенко

ТАСС: Бригаде ВСУ у Волчанска прекратили поставки БПЛА из-за поддержки Порошенко
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Командование украинской армии перестало снабжать 57-й отдельную мотопехотную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в отместку за то, что ее командир, полковник Евгений Солодаев, лоббирует интересы экс-президента республики Петра Порошенко. Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Критическая ситуация в Волчанске. Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов в бригаду из-за того, что комбриг продвигает интересы политического оппонента Владимира Зеленского», — уточнил собеседник агентства.

