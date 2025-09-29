29 сентября в мире празднуют День сердца. Православные верующие вспоминают великомученицу Евфимию Всехвальную и чествуют икону «Призри на смирение». День рождения отмечает актриса Алла Демидова. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 29 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Вceмиpный дeнь cepдцa

Праздник появился в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца, чтобы напомнить людям о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По данным ВОЗ, проблемы с сердцем и кровеносными сосудами являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно унося жизни 17,9 миллиона человек.

Фото: JazzIRT / Getty Images

Какие еще праздники отмечают в мире 29 сентября

День осеннего одиночества;

День кофе в США;

День сотрудников пожарной охраны в Иране;

Мeждунapoдный дeнь pacпpocтpaнeния инфopмaции o пpoдoвoльcтвeнныx пoтepяx и пищевых oтxoдax.

Какой церковный праздник 29 сентября

День памяти великомученицы Евфимии Всехвальной

Фото: Zvonimir Atletic / Shutterstock / Fotodom

Евфимия родилась в Халкидоне в III веке в семье сенатора. В 303 или 304 году, в эпоху гонений на христиан, местный правитель велел всем жителям собраться на праздник в честь языческого бога Арея. Христианская община, к которой принадлежала Евфимия, отказалась посещать торжество и тайно совершала богослужение. За это все ее члены были преданы мучениям.

Евфимию как вдохновительницу протестующих правитель пытался прельстить подарками и обещаниями, но она не отказалась от веры. Тогда ее вновь подвергли пыткам — но, согласно преданию, девушка чудесным образом оставалась невредима, даже звери в цирке отказались ее растерзать. Только медведица нанесла ей небольшую рану, после чего с неба послышался голос, призвавший святую к себе. Позже над могилой мученицы построили храм.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 сентября

День памяти святителя Киприана Московского;

День памяти святителя Фотия Московского;

День памяти преподобного Кукши Одесского;

День памяти мученицы Севастианы Гераклейской;

День памяти мученицы Мелитины Маркианопольской;

Праздник в честь иконы Богородицы «Призри на смирение».

Приметы на 29 сентября

В народном календаре 29 сентября — Евфимиев день или Птичья костка. В это время на Руси начинали забой птицы и гадали на предстоящую зиму.

Считалось, что чем костлявее птица, тем суровее будет предстоящая зима;

Кости птиц было принято закапывать под порогом дома — чтобы привлечь счастье и достаток в семью;

Целоваться с дорогими людьми в Евфимиев день — к ссоре;

Теплая погода 28 сентября — к затяжной осени и мягкой зиме.

Кто родился 29 сентября

Алла Демидова (89 лет)

Фото: Пищальников / РИА Новости

Советская и российская актриса театра и кино, получившая известность благодаря съемкам в фильмах «Что такое теория относительности?», «Щит и меч», «Зеркало», «Стакан воды», «Собака Баскервилей» из цикла «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многих других. Всего на счету актрисы более 50 ролей. Демидова также пишет книги и играет в театре.

Микеланджело Антониони (1912-2007)

Итальянский кинорежиссер и сценарист стал широко известен после выхода картин «Приключение», «Ночь», «Красная пустыня» и «Фотоувеличение». Его работы оказали значительное влияние на современное кино, Антонини первому из режиссеров удалось собрать высшие награды трех самых престижных кинофестивалей мира — Каннского, Венецианского и Берлинского.

Кто еще родился 29 сентября