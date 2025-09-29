Американский рэпер назвал подарком свой приезд в Москву

Рэпер Xzibit назвал подарком возможность выступить в Москве

Американский рэп-исполнитель Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV) назвал подарком возможность выступить в Москве. Его цитирует РИА Новости.

«Иметь возможность приехать в Москву — это подарок», — заявил артист во время пресс-конференции, посвященной его концертам в России.

Рэпер подчеркнул, что считает привилегией возможность выступать в любой точке мира. «Быть оцененным по достоинству — это благословение», — добавил он.

Известно, что Xzibit внес изменения в свой гастрольный график по США ради концерта в российской столице. Сольные выступления планируются 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Xzibit в ходе своего выступления на стадионе «Лужники» в Москве сделал вид, что залпом осушил бутылку водки. Сразу после концерта он признался, что в бутылку была налита вода, а сам он — приверженец здорового образа жизни.