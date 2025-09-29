Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:48, 29 сентября 2025Культура

Американский рэпер назвал подарком свой приезд в Москву

Рэпер Xzibit назвал подарком возможность выступить в Москве
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Американский рэп-исполнитель Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV) назвал подарком возможность выступить в Москве. Его цитирует РИА Новости.

«Иметь возможность приехать в Москву — это подарок», — заявил артист во время пресс-конференции, посвященной его концертам в России.

Рэпер подчеркнул, что считает привилегией возможность выступать в любой точке мира. «Быть оцененным по достоинству — это благословение», — добавил он.

Известно, что Xzibit внес изменения в свой гастрольный график по США ради концерта в российской столице. Сольные выступления планируются 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Xzibit в ходе своего выступления на стадионе «Лужники» в Москве сделал вид, что залпом осушил бутылку водки. Сразу после концерта он признался, что в бутылку была налита вода, а сам он — приверженец здорового образа жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ответила на предложение Венгрии обменять мир на территории

    Счастливчик случайно нашел старый лотерейный билет и разбогател на 83 миллиона рублей

    Появились подробности о смерти бабушки и внука при ударе ВСУ по Подмосковью

    Бывший студент российского техникума напал с ножом на преподавателей

    Американский рэпер назвал подарком свой приезд в Москву

    В Севастополе ограничили продажу бензина

    Банк России выпустит золотые монеты с Георгием Победоносцем

    46-летняя Елена Летучая снялась в бикини в полный рост

    Украину предупредили о необходимости отдать часть территорий России

    Названы три провоцирующие проблемы со сном продукта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости