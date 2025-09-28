Культура
00:48, 28 сентября 2025Культура

Осушивший залпом бутылку водки на московской сцене рэпер из США признался в подлоге

Рэпер Xzibit признался, что вместо водки на концерте выпил воду и привержен ЗОЖ
Александра Синицына
Mash / Telegram

Американский рэп-исполнитель Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV) в ходе своего выступления на стадионе «Лужники» в Москве сделал вид, что залпом осушил бутылку водки. Сразу после концерта он признался, что в бутылку была налита вода, а сам он — приверженец здорового образа жизни (ЗОЖ), видео с признанием подлога опубликовал Telegram-канал Mash.

«Был момент в середине концерта, когда я опустошил бутылку водки. Это была вода. И как вы можете видеть, я абсолютно трезв. Я хочу, чтобы все знали: ЗОЖ — это лучший образ жизни», — сказал Xzibit.

Ранее стало известно, что Xzibit внес изменения в свой гастрольный график по США ради концерта в российской столице. Сольные выступления планируются 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

