17:31, 27 сентября 2025Культура

Xzibit приедет с концертами в Москву и Петербург

Американский исполнитель Xzibit приедет с концертами в Москву и Петербург
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Американский исполнитель Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV), известный также в качестве ведущего шоу «Тачку на прокачку» на MTV, приедет с концертами в Москву и Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.

Сольные концерты обещают 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. По словам исполнителя, это будут большие шоу. Уточняется, что в Москве концерт пройдет на площадке VK Stadium, в Петербурге — в клубе «А2».

Ранее сообщалось, что американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) готов выступить на закрытом концерте в России за два миллиона долларов.

