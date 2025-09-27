Xzibit приедет с концертами в Москву и Петербург

Американский исполнитель Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV), известный также в качестве ведущего шоу «Тачку на прокачку» на MTV, приедет с концертами в Москву и Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.
Сольные концерты обещают 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. По словам исполнителя, это будут большие шоу. Уточняется, что в Москве концерт пройдет на площадке VK Stadium, в Петербурге — в клубе «А2».
Ранее сообщалось, что американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) готов выступить на закрытом концерте в России за два миллиона долларов.