10:18, 24 сентября 2025Культура

Раскрыты условия для выступления Снуп Догга в России

Baza: Снуп Догг готов провести закрытый концерт в РФ за 2 миллиона долларов
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anne-Marie Sorvin / Imagn Images / Reuters

Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) готов выступить на закрытом концерте в России минимум за два миллиона долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, исполнитель готов прилететь в страну только на частном «премиальном самолете». Фотографировать его запрещено, как и распространять материалы с вечеринки — все участники обязаны подписать договор о неразглашении.

Для Снуп Догга требуется номер в отеле категории не ниже пяти звезд. В его гримерке должна быть игровая приставка PlayStation 1 с коллекцией спортивных игр, четыре джойстика и большой экран. У команды артиста должна быть своя отдельная, запираемая гримерка с душем и туалетом, рассчитанная минимум на 12 человек, пишет канал.

«На стол, рассчитанный на 16 человек, нужно подать жареную курицу, барбекю, блюда итальянской и мексиканской кухни, стейки, жареную или запеченную рыбу, а также овощное карри», — говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что использование бумажной посуды исключено.

Также, уточняет Baza, музыканту должны предоставить 11 охранников, владеющих английским языком и одетых в одинаковые футболки. «Они обязаны патрулировать территорию парковки, сцены и гримерок круглосуточно. Любая угроза безопасности приведет к немедленной отмене шоу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV), известный также в качестве ведущего шоу «Тачку на прокачку» на MTV, внес изменения в свой гастрольный график по США ради концерта в Москве.

