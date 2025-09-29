Белый дом раскрыл детали встречи Трампа и Нетаньяху

Белый дом: Трамп и Нетаньяху собираются окончательно согласовать мир по Газе

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собираются окончательно согласовать мирный план по урегулированию конфликта в секторе Газа на встрече в Вашингтоне. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибудет буквально через несколько часов, чтобы встретиться с президентом [Трампом]», — сказала она.

По словам представителя американской администрации, Вашингтон надеется финализировать мирный план.

Ранее стало известно, что Трамп на встрече с израильским премьер-министром пройдет испытание на лидерство. Уточняется, что исход переговоров станет показателем того, чья позиция возобладает — Вашингтона или Тель-Авива.