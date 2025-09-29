Трамп пройдет испытание на лидерство

Hürriyet: Встреча с Нетаньяху станет испытанием лидерства Трампа

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пройдет испытание на лидерство. Об этом заявил обозреватель Hürriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам Турции.

«Сегодня будет проверено, станет ли реализовано то, чего хочет Трамп, или то, чего добивается Нетаньяху. Это тест на лидерство», — сказал он.

По словам Сельви, исход переговоров станет показателем того, чья позиция возобладает — Вашингтона или Тель-Авива. Он отметил, что если глава Белого дома не сумеет заставить Нетаньяху вновь учитывать мнение США, харизма Трампа окажется под угрозой, а в противном случае он укрепит свой авторитет.

Ранее Трамп заявил о планах довести до конца мирную сделку по Газе в понедельник на встрече с Нетаньяху. Американский лидер подчеркнул, что получил «очень хороший отклик» от Израиля и арабских стран на план урегулирования в Газе.