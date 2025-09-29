Экономика
18:10, 29 сентября 2025Экономика

Нашествие ядовитых божьих коровок в России объяснили

Биолог Хряпин: Божьи коровки-арлекины сезонно зимуют в домах россиян
Виктория Клабукова

Фото: G. Fischer / imago stock&people / Globallookpress.com

В нашествии ядовитых божьих коровок в центральных регионах России нет ничего удивительного. Массовое появление этого вида жуков в домах россиян aif.ru объяснил биолог, энтомолог Роман Хряпин.

По словам специалиста, божьи коровки вида «арлекин», Harmonia axyridis, давно обитают на территории страны. Такое поведение для них сезонно и совершенно нормально: этим насекомым свойственно забираться в дома с приходом осени. «С наступлением холодов эти и другие виды божьих коровок начинают искать себе место для зимовки, забиться туда, где сухо и тепло», — рассказал Хряпин. Когда окончательно похолодает, насекомые исчезнут, однако запуск отопительного сезона они могут принять за начало весны и выползти из щелей наружу, предупредил биолог.

На светлой мебели и стенах божьи коровки-арлекины могут оставить ярко-желтые следы, но это не единственная причина, из-за чего не стоит их давить. Гемолимфа насекомого при попадании на кожу может вызвать раздражение и ожог. Тем не менее такие божьи коровки не агрессивны и на людей не нападают, подчеркнул энтомолог.

Ранее жители одного из районов Москвы пожаловались на засилье клещей. В частности, обилие кровососущих отмечается в Савеловском районе столицы.

