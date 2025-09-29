Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов йеменского порта Аден

Судно, находящееся у берегов йеменского порта Аден, было атаковано неизвестным снарядом. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«В UKMTO поступило сообщение об инциденте в 128 морских милях (237,056 км — прим. «Ленты.ру») к юго-востоку от Адена, Йемен. Капитан судна сообщил, что видел за кормой судна всплеск воды и дым (...). Военное руководство сообщает, что судно было поражено неизвестным снарядом, из-за которого произошел пожар», — отмечается в публикации.

Британские военно-морские силы утончили, что началось расследование происшествия. Кроме того, UKMTO порекомендовало другим судам соблюдать осторожность, а также сообщать в управление о «любой подозрительной активности».

6 июля UKMTO сообщило о тонущем греческом сухогрузе у берегов Йемена вследствие вооруженного нападения неизвестными людьми. В ведомстве уточнили, что судно было атаковано несколькими небольшими лодками, которые открыли огонь из стрелкового оружия и реактивных гранат.