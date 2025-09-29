Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:59, 29 сентября 2025Путешествия

Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

Аэропорты Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты

Фото: Pixabay

Два российских аэропорта — Калуги и Тамбова — ввели ограничения на полеты, об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации подчеркнул, что меры принимаются в целях обеспечения безопасности полетов.

Накануне ограничения на полеты были введены в трех российских аэропортах Калуге (Грабцево), Пензе и Самаре (Курумоч). Потом на прием и выпуск самолетов закрылись еще три воздушных гавани: Жуковский (Раменское), Ярославль (Туношна) и Псков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Молдавии прошли парламентские выборы. Кто лидирует и что происходило на участках в России и Приднестровье?

    Стало известно о планах НАТО построить крупную базу в европейской стране

    Мужчина бросил новорожденную дочь в кишащую аллигаторами реку ради любви

    Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

    Умерла трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая

    В Кремле прокомментировали отравление россиян алкоголем в Ленобласти

    Студент пожаловался своей девушке на домогательства и столкнулся с неожиданной реакцией

    Политолог рассказала о сходстве идеи многополярного мира с БРИКС и ШОС

    Создателей PS5 уличили в обмане

    Назван секрет привлекательности женатых мужчин для одиноких женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости