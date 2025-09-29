Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

Аэропорты Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты

Два российских аэропорта — Калуги и Тамбова — ввели ограничения на полеты, об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Представитель Росавиации подчеркнул, что меры принимаются в целях обеспечения безопасности полетов.

Накануне ограничения на полеты были введены в трех российских аэропортах Калуге (Грабцево), Пензе и Самаре (Курумоч). Потом на прием и выпуск самолетов закрылись еще три воздушных гавани: Жуковский (Раменское), Ярославль (Туношна) и Псков.

