Глава МИД Германии поблагодарил Трампа за помощь в урегулировании одного конфликта

Вадефуль выразил благодарность Трампу за усилия США по Газе

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил благодарность администрации президента США Дональду Трампу за активную роль в урегулировании конфликта в секторе Газа. Его слова передает РИА Новости.

«Эта война должна наконец закончиться. И ХАМАС должен наконец отпустить заложников обратно к семьям. Мы знаем, что в том числе благодаря усилиям правительства США решение находится в пределах досягаемости. Мы призываем все стороны набраться смелости для последнего решающего шага», — сказал он.

При этом Вадефуль отметил, что сейчас важно открыть путь к долгосрочному решению конфликта, основанному на создании двух государств.

Ранее Трамп заявил о планах довести до конца мирную сделку по Газе на встрече с Нетаньяху в понедельник. Американский лидер подчеркнул, что получил «очень хороший отклик» от Израиля и арабских стран на план урегулирования в Газе.