Глава Пентагона попал в неловкую ситуацию во время исполнения трюка

Хегсет получил удар в пах во время исполнения трюка со скейтбордом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет попытался исполнить трюк со скейтбордом и попал в неловкую ситуацию. Кадры случившегося публикует издание «Страна.ua» в Telegram.

На записи видно, как министр наступает ногой на скейтборд, после чего тот ударяет его в пах.

В июле сообщалось о желании Хегсета баллотироваться на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. По данным телеканала NBC News, обсуждения на эту тему в окружении министра носят серьезный характер, но окончательное решение еще не принято. Отмечается, что в случае выдвижения он будет вынужден покинуть пост главы оборонного ведомства.

