Иванка Трамп порадовала фанатов фигурой в мини-платье

Мария Винар

Фото: @ivankatrump

Американская бизнесвумен и фотомодель Иванка Трамп показала фигуру в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летнюю дочь президента США Дональда Трампа запечатлели на крыше высотного здания в Нью-Йорке. Знаменитость позировала перед камерой в черном мини-платье с декоративными накладками на бедрах и капроновых колготках. Кроме того, она надела вельветовые остроносые туфли с тонкими серебристыми ремешками на щиколотках. При этом ее образ дополнили яркий макияж глаз и прямые распущенные волосы.

Поклонники оценили фотосессию Трамп в комментариях под постом. «Прекрасная Иванка», «Настоящие американцы ценят вас», «Ты такая красивая», «Ты элегантна и прелестна», «Бог сотворил тебя совершенной», — высказывались они.

В июне сообщалось, что Иванка Трамп надела на свадьбу миллиардера Джеффа Безоса наряд за 787 тысяч рублей.

