Певица Катя Лель призналась в любви к грузинским хинкали

Певица Катя Лель рассказала о своих предпочтениях в еде и назвала любимое блюдо. Об этом она сообщила в интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).

Артистка призналась, что очень любит калорийную пищу, особенно «все, что завернуто в тесто и приготовлено с бульоном».

«Я без ума от всех видов грузинских хинкали, обожаю. У этого блюда столько разнообразных вариантов, что я пока все не попробую, не успокоюсь», — заявила Катя.

Кроме того, она сообщила, что любит не только есть, но и готовить хинкали. В числе других любимых блюд Кати — запеченные овощи, особенно баклажаны с маслом и помидоры на костре. Среди десертов — слоеные сладости, включая пахлаву.

Ранее стало известно, что настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко прокомментировал слова певицы Кати Лель о грядущей «зачистке» Земли.