Кайли Дженнер слетала на частном самолете с сумкой почти за 14 миллионов рублей

Телезвезда Дженнер слетала на частном самолете с сумкой за 13,7 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер слетала на частном самолете с сумкой почти за 14 миллионов рублей. На соответствующие снимки, размещенные в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратили внимание журналисты Daily Mail.

28-летняя знаменитость разместила снимок, на котором продемонстрировала массивную коричневую сумку Birkin из крокодиловой кожи, которую она использовала для ручной клади. По данным издания, стоимость упомянутого аксессуара ограниченной серии составила 163 тысячи долларов (13,7 миллиона рублей).

Ранее в сентябре Кайли Дженнер похвасталась фигурой в откровенном образе. Знаменитость представала перед камерой в черном бюстгальтере с треугольными чашками и облегающем изделии без бретелей поверх него.

    Все новости