Ким Кардашьян прошлась по улице в прозрачном комбинезоне

Американская телезвезда Ким Кардашьян в откровенном образе прибыла на церемонию открытия магазина Skims и Nike в Нью-Йорке. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

44-летняя предпринимательница прошлась по улице в темно-синем прозрачном комбинезоне, сквозь который просвечивалось нижнее белье. Упомянутый наряд с длинными рукавами подчеркивал фигуру звезды.

Помимо этого, она надела остроносые ботильоны на высоких каблуках. Свой образ знаменитость завершила головным убором из аналогичного материала.

Ранее в октябре Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном образе. Американская телезвезда позировала в коричневом костюме, состоящем из свободных штанов и топа на тонких бретелях.