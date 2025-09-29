Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:48, 29 сентября 2025Мир

Макрон поддержал план Трампа по Газе

Макрон поддержал мирный план Трампа по Газе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Chris Kleponis / IMAGO / CNP / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал мирный план американского лидера Дональда Трампа по Газе. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«Я приветствую приверженность президента Трампа прекращению войны в Газе и освобождению всех заложников», — написал он.

Он также выразил надежду, что Израиль выполнит условия мирного плана, а у палестинского движения ХАМАС «не будет другого выбора», кроме как освободить всех заложников. Макрон подчеркнул, что Париж готов внести вклад в урегулирование конфликта и следить за выполнением условий плана обеими сторонами.

Ранее Макрон положительно оценил высказывания Трампа о шансах Украины на возвращение территорий. «Я рад видеть, что американский президент верит в способность Украины не просто удержаться, но и добиться уважения своих прав», — сказал французский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Мерц заявил об окончании мира в Германии

    Украинский город подвергся массированному налету дронов

    Глава МИД Венгрии ответил на обвинения Киева в нарушении границы дронами

    Петербуржцы решили не платить за такси и избили водителя

    Легендарного Даремского зверя заметили около фермы

    Воевавшего за Украину брата Вэнса пригласили на форум в Польше

    В России придумали способ защитить нефтезавод от дронов ВСУ

    Киев увидел в словах Орбана о беспилотниках на Украине признание

    В Москве создали мусульманскую футбольную лигу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости