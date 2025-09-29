Международный буддийский форум в Элисте завершился принятием соглашений и резолюций

III Международный буддийский форум собрал более 7 тысяч участников в Элисте

В Элисте завершился III Международный буддийский форум, собравший более семи тысяч участников из тридцати пяти стран мира. За четыре дня столица Калмыкии стала центром мирового буддизма: форум посетили около тысячи иностранных гостей, прошло более пятидесяти мероприятий с участием духовных лидеров, ученых и государственных деятелей.

Мероприятие проводилось по поручению президента России Владимира Путина. «Международный буддийский форум подтвердил высокую значимость буддийской традиции как части мирового духовного и культурного наследия, востребованного в условиях современности», — отметил советник президента России Антон Кобяков. Он подчеркнул, что такие инициативы укрепляют международный диалог и межконфессиональное согласие, способствуют формированию устойчивого и справедливого миропорядка.

Подготовка форума сопровождалась масштабным обновлением городской инфраструктуры. В Элисте капитально отремонтировали десять дорог и благоустроили столько же объектов, на сто сорок процентов увеличили количество камер видеонаблюдения, установили тридцать один светофорный объект. Проведен ремонт Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и других религиозных сооружений, благоустроены прилегающие территории. Построены новый хурул в поселке Кетченеры, два глэмпинг-отеля, четыре гостиницы, ретрит-центр и буддийская воскресная школа. Начато возведение Будда-парка, где уже установлена статуя «Зеленая Тара».

Фото: пресс-служба Республики Калмыкия

Первый заместитель директора фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов подчеркнул, что форум вышел за рамки делового мероприятия и стал настоящим праздником для жителей Калмыкии. «Лидеры буддийского мира встретились на калмыцкой земле, чтобы сверить часы в важнейших вопросах, волнующих миллионы буддистов», — пояснил он.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков назвал символичной цифру «три», напомнившую о «Трех драгоценностях» буддизма: Будде, Дхарме и Сангхе. «Мы смогли построить диалог цивилизаций, основанный на уважении к традиционным ценностям каждого народа», — сказал он. По его словам, обсуждались вопросы влияния буддийских ценностей на экономические приоритеты, отражение культуры в литературе, искусстве и архитектуре.

Форум открыло мультимедийное шоу «Кочевье народа» под руководством режиссера Андрея Болтенко. Мероприятие посетили высокопоставленные гости, включая заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, который огласил приветственный адрес президента, оценил развитие городской инфраструктуры и принял участие в открытии буддийской воскресной школы.

Фото: пресс-служба Республики Калмыкия

В деловой программе состоялись пленарные заседания, круглые столы и дискуссии о развитии буддийского образования, паломническом туризме, философских аспектах буддизма, сохранении института монашества, борьбе с экологическими угрозами и перспективах экономики. Принята резолюция о создании Международного буддийского делового клуба, который займется формулированием ценностей, влияющих на экономику, и обменом практиками бизнеса.

Значимым результатом стал подписанный План мероприятий по реализации соглашения между Калмыкией и Бурятией, предусматривающий совместные проекты в сельском хозяйстве, культуре и образовании. Лидеры Калмыкии, Бурятии и Тывы заложили пожелания в символическую капсулу времени, поддержав идею создания буддийских парков.

Культурная программа включала выступления национальных коллективов, концерт народного артиста России Игоря Бутмана, музыкальное подношение Трем драгоценностям буддизма, а также международный фестиваль боевых искусств «Гармония силы и духа» и традиционный праздник «Джангариада». Геше Йонтен, глава Центрального духовного управления буддистов, отметил, что форум вызвал интерес не только у стран Азии, но и у представителей Европы, Африки и Америки, что подтверждает стремление человечества к миру и сотрудничеству.