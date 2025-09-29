Мир
19:55, 29 сентября 2025

МИД Северной Кореи сделал заявление о ядерном оружии

МИД КНДР отверг возможность того, что страна откажется от ядерного оружия
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Ким Чен Ын на базе производства ядерных материалов

Ким Чен Ын на базе производства ядерных материалов. Фото: KCNA / Reuters

КНДР никогда не откажется от своей ядерной программы. Об этом заявил замглавы МИД Северной Кореи Ким Сон Гён в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, передает Reuters.

«Мир на Корейском полуострове гарантирует ядерное оружие КНДР, которое сдерживает желание противников спровоцировать войну в регионе, поэтому мы не намерены от него отказываться. Заявления о необходимости отказаться от него равнозначно требованию отказаться от суверенитета и права на существование», — подчеркнул дипломат.

Ким Сон Гён указал на то, что военно-техническое сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией напрямую направлено против КНДР. По его словам, в будущем оно может превратиться в «агрессивный наступательный военный блок с ядерными элементами».

5 сентября профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков рассказал в интервью «Ленте.ру» о том, что на фоне сомнений в американских гарантиях безопасности Южная Корея гипотетически может создать ядерное оружие как средство сдерживания против КНДР.

