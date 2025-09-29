Москвичи передумали покупать жилье в одном городе

Спрос москвичей на жилье в Сочи сократился на 14 %

По итогам августа спрос москвичей на покупку недвижимости в Сочи сократился на 14 процентов год к году. О том, что жители столицы передумали покупать жилье в этом городе, «Ленте.ру» сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

В месячном выражении спрос также снизился, но незначительно — менее чем на один процент. При этом в структуре запросов наблюдается изменение приоритетов. Теперь москвичи чаще идут вторичное жилье по более доступным ценам, чем новостройки. Растет популярность запросов с пометкой «недорого». Вместе с тем жители столицы стали чаще покупать жилье для себя: многие ищут варианты с готовым ремонтом и возможностью покупки в ипотеку.

Ранее аналитики Группы Мантера выяснили любимые города россиян для покупки курортной недвижимости. В топе оказались Сочи, Геленджик и Ялта.