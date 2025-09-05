Экономика
19:22, 5 сентября 2025Экономика

Названы излюбленные города россиян для покупки курортной недвижимости

Группа Мантера: Россияне чаще берут курортное жилье в Сочи, Геленджике и Ялте
Виктория Клабукова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сочи возглавил рейтинг излюбленных среди россиян городов для покупки курортной недвижимости. Предпочтения граждан изучили аналитики направления курортной недвижимости Группы Мантера. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным компании, с начала 2025 года приобретением курортного жилья в Сочи интересовались 12,5 тысячи раз. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го показатель вырос на 22 процента. Такой результат аналитики объясняют интенсивным развитием региона и высоким уровнем сервиса, не уступающим предлагаемому в Турции, Азии и Объединенных Арабских Эмиратах. Интерес растет в том числе и к сервисным резиденциям — не только для проживания, но и под инвестиции.

Вторую строчку рейтинга занимает Геленджик с 5,2 тысячи запросов (прирост составил 51 процент). Замыкает тройку лидеров Ялта — число запросов по поводу курортной недвижимости в городе достигло 4,5 тысячи (прирост — 65 процентов).

Ранее стала известна стоимость самой просторной квартиры в Сочи. За 231 квадратный метр в Адлере продавец просит 900 миллионов рублей. Самое дешевое жилье в новостройке оценивается в 8,4 миллиона рублей. Площадь объекта составляет 24 квадратных метра, квартира также располагается в Адлерском районе Сочи.

