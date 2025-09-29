Находящаяся в кризисе отрасль попросила не повышать для нее тарифы

«Ъ»: Металлурги попросили власти не дать РЖД повысить тарифы и увеличить сборы

Отраслевая ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» обратилась к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой не допустить роста сборов с отрасли, на котором настаивает ОАО «Российские железные дороги». Об этом со ссылкой на текст письма от 15 сентября, который подтвердили в двух крупных металлургических компаниях сообщает «Коммерсантъ».

Участники рынка не согласны с планами госмонополии ввести с 2026 года дополнительную тарифную надбавку на перевозку порожних полувагонов в размере десяти процентов и поднять в десять раз плату за нахождение вагонов на путях общего пользования.

Они указывают, что такие меры увеличат логистические расходы отрасли на 12,7 миллиарда рублей, при этом уже в текущем году ситуация в ней характеризуется как кризисная.

Выпуск продукции в первом полугодии сократился на 3,7 процента, а рентабельность многих компаний ушла в отрицательную зону. На этом фоне за восемь месяцев погрузка металлов на железнодорожном транспорте упала на 17,3 процента. Если использование железных дорог станет еще дороже, черные металлы придется возить автотранспортом.

Авторы письма напоминают, что ситуация с простаивающими на путях общего пользования порожними вагонами не улучшается. Узнать о причинах таких простоев сложно, поэтому грузоотправители не могут оспорить выписанные штрафы, что ведет к дополнительным убыткам.

Собеседник издания на рынке грузоперевозчиков отметил, что требования РЖД, которые желают довести тарифы на порожний пробег до экономически обоснованного уровня, фактически не выполнимы. По объему экспорт в несколько раз превышает импорт, поэтому доставившие груз вагоны все равно будут идти обратно пустыми. Операторы были бы рады взять любой попутный груз, потому что сами работают в убыток.

Директор по логистике и управлению коммерческой цепочкой поставок ОТЭКО Юрий Саввин заметил, что планы РЖД ударят также по угольной отрасли, где ситуация даже хуже, чем у металлургов, и многим другим компаниям, не справляющимся даже с нынешними тарифами.

Другой источник указал, что призванные улучшить транспортную ситуацию инициативы делают только хуже, так как становятся финансовым бременем для отправителей. Тарифы ограничивают объемы производства, потому что продажи на экспорт приносят убытки, а внутренний рынок может потребить не более половины выпуска.

Ранее сообщалось, что правительство в качестве программы поддержки для металлургов рассматривает предоставление отсрочки на уплату налогов и мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Участники рынка считают, что таких мер окажется недостаточно, а для эффективной помощи следует, в том числе, обнулить индексацию тарифов естественных монополий.