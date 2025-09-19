Экономика
08:51, 19 сентября 2025Экономика

Названы возможные варианты помощи попавшим в кризис металлургам

РБК: Правительство РФ готовит для металлургов отсрочки по уплате акцизов и НДПИ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Николай Чикичу / РИА Новости

В рамках мер поддержки российской металлургической отрасли, столкнувшейся с резким падением доходов из-за снижения мировых цен и слабого внутреннего спроса, правительство рассматривает предоставление отсрочки на уплату налогов и мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Об этом со ссылкой на источник в отрасли сообщает РБК.

В первом случае речь идет о трехмесячном переносе уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железорудное сырье. Этот вариант подтвердили в Минпромторге, уточнив, что ранее аналогичный способ поддержки был выбран для угольных компаний, также угодивших в кризисную ситуацию.

Федеральный чиновник, знакомый с деталями обсуждения, усомнился в предоставлении моратория на банкротство, поскольку пойти на такой шаг не позволяет экономическая ситуация в стране. Более вероятным он считает изменение отраслевого регулирования и адресную поддержку.

Участники рынка, опрошенные изданием, отметили ограниченность предлагаемых мер и слабый эффект, не позволяющий решить проблему. По их мнению, мораторий на выплату акциза следует продлить до конца года, а затем — перейти к формированию более справедливой формулы его расчета и обнулить индексацию тарифов естественных монополий.

Между тем замминистра финансов Алексей Сазанов уже исключил индексацию цены отсечения при расчете акциза на сталь, объяснив это тяжелой ситуацией с бюджетом.

Представители отрасли считают, что подход Минфина приведет к снижению объемов производства, росту безработицы и в итоге — к сокращению налоговых поступлений. Независимый промышленный эксперт Максим Худалов отметил, что компании с высоким долгом могут дойти да банкротства. В качестве примера таких структур он привел «Мечел», ПМХ и производителей труб.

Ранее генеральный директор Трубной металлургической компании (ТМК) Сергей Чикалов признал, что с экспортом у ведущего поставщика стальных труб и сопутствующих сервисов в России дела обстоят «откровенно плохо». Из-за этого выручка компании в первом полугодии сократилась на 14,4 процента, а убыток вырос в 1,8 раза.

    Все новости